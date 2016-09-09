Москва, 9 сентября, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Заявление немецкой компании Thyssengaz о том, что она хочет более плотно работать с «Газпромом» и напрямую подключиться к газопроводу «Северный поток — 2», говорит об интересе зарубежных компаний к проекту. При гарантированном спросе схема труб может меняться. Более того, с теоретической точки зрения, если нитка Thyssengaz возьмет весь объем от этого направления «Северного потока — 2», то можно вернуться к идее строительства «Турецкого потока» в три нитки и к идее строительства газопровода через Грецию. Об этом сегодня, 9 сентября рассказал основатель и генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Константин Симонов в интервью ИА REGNUM.

gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Заявление Thyssengaz демонстрирует, что интерес к проекту «Северный поток — 2» достаточно большой со стороны немецкого бизнеса. Проект ни в коей мере не остановлен. То, что сделала Польша… Она пока сумела только добиться расформирования совместного предприятия. Поэтому пока неясно, будет ли («Газпром») идти в одиночку строить морскую группу или же будет найдена безупречная форма партнерства с европейскими компаниями», — заявил эксперт.

Однако даже если «Газпром» будет строить газопровод в одиночку, то у компании не должно возникнуть особых проблем. Дело в том, что планировалось брать 80% финансирования проекта взаймы. В случае, если придется строить газопровод самим, то «Газпром» возьмет эти деньги на себя. А с учетом того, что сейчас кредитные ставки небольшие в Европе, «Газпром» под санкциями не находится, то никаких сложностей не будет, отметил Симонов.

Но здесь возникает новый вопрос. Что будет после того, как «Газпром» построит «Северный поток — 2» сам или с партнерами до границы? Пока нет конкретной схемы, как этот газ будет поставляться дальше европейским потребителям. Здесь без диалога с европейцами не обойтись, объясняет аналитик.

«Вы видите, что сейчас до сих пор решается вопрос с OPAL. 50% мощности отдали «Газпрому», а 50% мощности хотят выставить на аукцион. То есть занимаются вредительством. Причем потребителям газа в самой Европе», — подчеркнул директор ФНЭБ.

Основной план заключается в том, что «Северный поток — 2» будет дальше связан с австрийским хабом в Баумгартене и дальше пойдет на север Италии, две нитки газопровода будут предназначены для итальянского рынка. Если на одну нитку найдется дополнительный спрос в других странах Европы и найдутся желающие построить за свой счет инфраструктуру, что здесь никаких проблем не будет, уверен эксперт.

Он обратил внимание на то, что в этом плане заявление Thyssengaz несколько отличается от магистральной схемы дальнейшего продолжения данного газопровода. То есть две ветки «Северного потока — 2» предназначены для рынка Италии. Однако в Германии появляется инвестор, готовый вкладывать деньги в строительство инфраструктуры.

«Это хорошая идея. Почему? Потому что «Газпром» не будет являться акционером, будет европейский акционер у этой трубы. Если он найдет рынок сбыта под этот газ в Германии, на самом деле здесь никакой проблемы нет. Мы заинтересованы в том, чтобы расширять рынки сбыта. Если возникают желающие с нами построить инфраструктуру… Ну, вот в случает с Thyssengaz они предлагают в Северной Рейн-Вейстфалии строить. В крайнем случае, если они возьмут весь объем от той нитки «Северного потока — 2», то теоретически можно вернуться к идее строительства «Турецкого потока» в три нитки и вернуться к идее газопровода через Грецию. Это тоже возможно», — объяснил Константин Симонов, подчеркнув, что схемы труб вполне могут меняться, если есть гарантированный спрос.

Ранее ИА REGNUM писало, что глава немецкого оператора сети газопроводов Thyssengas Аксель Ботценхардт заявил, что его компания заинтересована наладить более тесные связи с «Газпромом» и напрямую подключиться к магистральному газопроводу «Северный поток — 2». Для этого необходимо строить еще одну нитку протяженностью 100 километров, на что немецкая компания готова потратить 300 млн евро.