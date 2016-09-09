Москва, 9 сентября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Очередные ядерные испытания в Корейской Народно-Демократической Республике противоречат нормам международного права. Такую оценку произошедшего дал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сегодня, 9 сентября.

WikiImages Ядерный взрыв

Представитель Кремля заявил, что позиция России по этому вопросу хорошо известна: Москва считает, что создание ядерного оружия и ядерные испытания в Северной Корее противоречат нормам международного права и заслуживают всяческого осуждения.

«Мы считаем, что подобные действия КНДР далеко не способствуют делу налаживания атмосферы безопасности и взаимного доверия на полуострове, более того, идет нагнетание напряженности», — сказал руководитель кремлевской пресс-службы.

Новые ядерные испытания в Северной Корее вызывают крайнюю обеспокоенность, подчеркнул Песков.

Он также заявил, что Москва призывает все стороны к сдержанности. Российская сторона выступает за последовательную деэскалацию ситуации и денуклеаризацию Корейского полуострова.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Северной Корее был произведен очередной ядерный взрыв. Новый взрыв прогремел в 3:30 по московскому времени и был приурочен к 68-й годовщине образования КНДР.

Целью этих испытаний было получение информации о параметрах боевого применения стандартизированной ядерной боеголовки. Такие боеголовки Пхеньян планирует устанавливать на баллистические ракеты.

Предыдущий ядерный взрыв в КНДР был произведен 6 января. После этого Пхеньян испытывал баллистические ракеты, которые должны стать средством доставки ядерного заряда до цели.