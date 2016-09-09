Москва, 9 сентября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. В 2016 году в России произошло сразу несколько кардинальных перестановок во власти. Кто-то связывает это с предстоящими 18 сентября выборами в Государственную думу. Другие случаи объясняют общественным резонансом, вызванным тем или иным поступком чиновников. Однако в строю мужчин всё чаще стали появляться женщины, которые не просто занимают одну из длинного перечня аппаратных должностей, а выходят на первый план в российском политикуме.

Джон Уотерхаус. Клеопатра (фрагмент). 1888

Ольга Васильева

Безусловно, ключевое «женское» назначение в 2016 году произошло в правительстве РФ. Об отставке Дмитрия Ливанова с поста министра образования и науки не говорил только ленивый: ему ставилось в вину и «продолжение разрушения системы образования», и неэффективность образовательных реформ, и непрозрачность системы финансирования школ. В результате многолетней критики премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании в аэропорту «Бельбек» в Симферополе самолично предложил президенту РФ Владимиру Путину отправить Ливанова в отставку, с чем глава государства согласился, назначив министра на должность спецпредставителя президента РФ по торгово-экономическим связям с Украиной. О «техническом» характере назначения говорит хотя бы то, что таких отношений по инициативе Киева как таковых практически нет.

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«На смену Дмитрию Ливанову я предложил бы назначить женщину, Ольгу Юрьевну Васильеву, которая имеет хороший послужной список», — сказал Медведев.

Кто же такая Ольга Васильева? До 2012 года этот человек практически не появлялся на политическом небосклоне, что и неудивительно: Васильева — человек науки, имеет три образования (Московский государственный институт культуры, Московский государственный заочный педагогический институт, Дипломатическая академия МИД РФ), учёную степень доктора исторических наук. Её специализация — история Русской православной церкви и СССР (в 1990 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Советское государство и патриотическая деятельность Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны» (специальность — «история СССР», а спустя 8 лет защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Русская православная церковь в политике Советского государства в 1943—1948 годах» (Специальность — «отечественная история»), эта работа стала первым трудом в российской историографии, посвящённым истории РПЦ и государственно-церковным отношениям в ХХ веке). В молодости работала учителем истории в одной из школ.

В феврале 2012 года Ольга Васильева назначается на должность замглавы Департамента культуры Правительства Российской Федерации, а спустя почти год, в начале 2013 г., назначается на должность замглавы управления по общественным проектам Администрации президента Российской Федерации. Васильева также состояла в ряде общественных советов и организаций, в основном — исторической и образовательной направленности.

Персона Васильевой вызвала резкое неприятие со стороны либерально настроенной общественности. Некоторые СМИ вышли с публикациями, в которых приводились цитаты нового министра, вырванные из контекста и во многом притянутые за уши посредством принципа «немого порицания», в чём без труда удалось убедиться. Немало шума наделало и интервью Васильевой на следующий день после назначения, в котором она якобы заявила, что восприняла новую должность как «божествование». Впоследствии выяснилось, что на самом деле Васильева произнесла слово «долженствование», а журналист неверно расшифровал запись, в чём позже и признался.

Но было и немалое количество положительных оценок деятельности Васильевой до должности министра. Так, протодиакон Андрей Кураев заявил, что новый министр «прекрасно знает просто грязные стороны церковной жизни XX века, знает какие-то случаи чрезмерного угодничества, доносительства и так далее». По его словам, не стоит опасаться клерикализации ведомства, поскольку Васильева — серьёзный учёный без «неофитских очков».

Анна Кузнецова

Не меньший резонанс в обществе вызвало и назначение на пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка общественной деятельницы Анны Кузнецовой. Как и в случае с Дмитрием Ливановым, к отставке Павла Астахова общество было готово давно, и триггером к отставке стали не публикации оппозиционера Алексея Навального о якобы «любви» Астахова к заграничному отдыху, а, скорее фраза, произнесённая омбудсменом в палате одной из девочек, выживших после трагедии на Сямозере в детском лагере в Карелии.

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Могло возникнуть ощущение, что отставку Павла Астахова попытались замять или, по крайней мере, отсрочить: заявление о намерении уйти в отставку Астахов сделал для российских СМИ ещё 1 июля, и после этого новостей от него не поступало. Само заявление было направлено президенту с формулировкой «по истечении отпуска». Однако несколько дней назад Астахова вновь принялись цитировать СМИ — в связи с его высказыванием в Twitter о случае с московской школой №57. У многих журналистов вызвал удивление тот факт, что омбудсмен всё ещё находится на своём посту, и спустя некоторое время, услышав вопрос об отставке Астахова, в Кремле намекнули, что всё ещё исходят из того, что омбудсмен покинет свою должность после отпуска. Что вскоре и произошло.

Новый омбудсмен, как и Ольга Васильева, также является выходцем из общественной среды. Она родилась 3 января 1982 года в Пензе, там же и выросла. Многодетная мать (шестеро детей), является главой созданного в 2010 году Пензенского областного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров». Также является главой пензенского исполкома Общероссийского народного фронта и опять же, как и Васильева, входит в ряд советов и организаций.

Кузнецова является православной, ездит по всему пензенскому региону и активно занимается проблемами детей. В аудиозаписях на странице «ВКонтакте» у неё преимущественно церковный хор и детские песни.

Политолог Евгений Минченко на своей странице в Facebook рассказал, что Анне Кузнецовой практически наверняка не удастся избежать порицания со стороны либеральной общественности — как и новому министру образования.

«Подозреваю, что нечто подобное будет и с назначением Анны Кузнецовой. Несмотря на всю непопулярность Астахова и улюлюканье ему в спину с припоминанием ему цитат, большая часть которых действительно крайне некрасива. У Кузнецовой мало шансов понравиться столичному либеральному бомонду. Из провинции, ОНФ, шесть детей, говорят, что замужем за священником. То есть традиционные ценности, как они есть», — написал Минченко.

По его словам, для «путинского большинства» кандидатура Кузнецовой — «самое оно»: «Ну и опыт работы с детьми, работа в благотворительном фонде, удачное выступление на праймериз ЕР — в пользу нового детского омбудсмена».

Анна Куликова

Ещё одна женщина, появившаяся на горизонте политической жизни России, — новая глава управления протокола президента РФ Анна Куликова. Она пришла на эту должность после назначения Владислава Китаева на новое место работы — руководителя протокола президента РФ, которое, в свою очередь, ранее занимал Владимир Островенко, ставший замглавы администрации президента. Данные перестановки связаны с увольнением Сергея Иванова с должности руководителя администрации президента и перевода на аналогичную Дмитрию Ливанову техническую должность — спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Новым главой президентской администрации стал Антон Вайно.

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О персоне Анны Куликовой мало что известно. Последнее место её работы до сентябрьского назначения — консультант протокольно-организационного управления президента РФ. На данные перестановки можно было бы не обращать внимание, однако проявившаяся тенденция к приходу людей по «карьерной лестнице» на руководящие должности из того же ведомства, что и уволенные чиновники, говорит о многом. Вполне возможно, в ближайшие несколько лет Куликову можно будет увидеть на одном из ключевых постов в государстве — как уже увидели «карьериста» Антона Вайно.

Наталья Жданова

Очевидно, что тенденция к выходу на руководящие должности из общественных кругов особо проявляется в последние годы. В этот ряд можно поставить и Наталью Жданову — исполняющую обязанности губернатора Забайкальского края с февраля 2016 года после отставки Константина Ильковского.

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Начинала Жданова ещё в перестроечные годы как учитель китайского языка, затем ненадолго переквалифицировалась в переводчика, после чего вновь вернулась в образовательные структуры, доработав до директора муниципального образовательного учреждения.

Уже в нулевые карьера Ждановой пошла вверх, но отнюдь не резко: окончив в 2002 году читинский филиал Дальневосточной академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», Жданова начала занимать видные административные должности в Забайкалье. Последним местом работы перед назначением на должность и.о. губернатора для Ждановой стало руководящее кресло в заксобрании Забайкальского края.

«Знаю ее как ответственного человека, который эффективно решает поставленные задачи, — и когда занимала пост заместителя председателя правительства края по социальным вопросам, и сейчас — в региональном парламенте, председателем которого она была избрана», — написал на своей странице в Facebook секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов.

Элла Памфилова

Назначение Эллы Памфиловой новым председателем ЦИК РФ (вместо Владимира Чурова) стоит особняком в череде «женских назначений». Правозащитница, омбудсмен, Памфилова традиционно считалась представителем либерального крыла власти, и тем удивительнее выглядело назначение.

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Ряд экспертов считает, что это связано со стремлением российских элит либерализовать политическое поле накануне выборов. В пользу этого аргумента говорит то, что предшественника Памфиловой, Владимира Чурова, традиционно считали частью политической элиты, а некоторые оппозиционеры и вовсе обвиняли его в якобы «подтасовке» выборов.

Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов в марте 2016 года назвал назначение Памфиловой правильным решением. Глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин («Единая Россия») тогда также заявил, что «доверие к Элле Александровне — полное».