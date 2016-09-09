Красногорск, 9 сентября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. В рамках программы «Удобная парковка» в Московской области на 1 сентября 2016 года было построено свыше 17 тысяч парковочных мест в 9 пилотных городах проекта. Всего в планах муниципалитетов значится организация 36,6 тысяч парковок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области

IgorSaveliev Парковка

Под программу по организации парковок были определены 9 городов с наиболее «острой» ситуацией: Химки, Люберцы, Красногорск, Мытищи, Королев, Реутов, Одинцово, Долгопрудный и Балашиха. Ликвидация дефицита машиномест будет проходить в течении нескольких лет.

Глава ведомства Татьяна Витушева отметила, что по состоянию на 1 сентября 2016 года в области было суммарно построено свыше 17 тысяч машиномест, что составило почти 50% от запланированного на этот год объема.

Наиболее высокие темпы строительства отмечаются в городском округе Химки, где построено 4 284 дополнительных мест для автотранспорта. В Королеве построены почти 3 тысячи парковок. В Долгопрудном обустроено около 2 тысяч дополнительных машиномест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красногорске отмечается нехватка более чем 22 тысяч парковочных мест. Переполненные парковки становятся не только причиной несоблюдения водителями правил дорожного движения, но и нарушений норм чистоты и благоустройства. По мнению экспертов проблема может быть связана с отсутствием жестких строительных норм.