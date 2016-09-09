Берлин, 9 сентября, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Специалистам из института исследования планет Германского авиакосмического центра в Берлине удалось обнаружить планету, подобную Юпитеру, обращающуюся вокруг звезды в созвездии Девы. Звездная система, находящаяся на расстоянии около 1,97 тыс. световых лет от Земли, привлекла внимание астрономов возможностью существования в ней экзопланеты, говорится в исследовании, размещенном на сайте ArXiv.org.

DasWortgewand Юпитер

Система звезды EPIC 212 803 289 была открыта при помощи космического телескопа НАСА «Кеплер», предназначенного для поиска планет за пределами Солнечной системы. Температура светила примерно равна температуре Солнца, однако его масса больше солнечной в 1,6 раз, а размеры — больше в 3 раза. Вокруг звезды вращается планета, радиус которой почти в 1,3 раза больше, чем радиус Юпитера — крупнейшей планеты в Солнечной системе. По массе планета сопоставима с Юпитером, ее поверхность, как вычислили ученые, разогрета до 1000 °C. Через 150 млн лет звезда станет красным гигантом и поглотит «юпитер».

Наряду с загадками далеких звездных миров ученые продолжают приоткрывать тайны самого Юпитера и его спутников. В начале сентября миссия «Юнона» (Juno), продолжающая свой полет вокруг газового гиганта, передала на Землю новые снимки планеты.

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На фотографиях запечатлен облачный покров, скрывающий оба полюса Юпитера и состоящий из слоев разного цвета. Кроме того, инфракрасная камера смогла зафиксировать явление, которое невозможно увидеть при помощи земных телескопов — полярное сияние на южном полюсе планеты. Космический зонд отделяло от верхних слоев атмосферы планеты лишь 4 тыс. 200 км.

Аппарат, отправленный к Юпитеру 5 августа 2011 года, преодолел 2,8 млрд км космического пространства и вышел на орбиту гиганта лишь недавно, 5 июля 2016 года. Сейчас он совершает оборот вокруг планеты за 53 дня. 19 октября 2016 года «Юнона» подойдет к планете еще ближе и в дальнейшем будет полностью облетать планету каждые 14 суток.

«Юноне» предстоит пролить свет на происхождение Юпитера, а также изучить свойства его атмосферы — состав, температуру, конвекционные процессы. Возможно, миссия даже сможет дать ответ на главный вопрос — есть ли у Юпитера твердое ядро?

В феврале 2018 года «Юнона» начнет падение на поверхность планеты и позже сгорит в ее атмосфере. Такая судьба ждет зонд, чтобы не допустить его столкновение с одним из крупнейших спутников Юпитера. Обломки зонда могут занести на поверхность спутников образцы земных микроорганизмов, что помешает поиску собственной жизни, которая, как считают ученые, может там существовать.

Наиболее вероятно наличие живых организмов на Европе. Это самый маленький из так называемых галилеевых спутников Юпитера, открытый ученым в 1610 году, и наиболее, чем другие «ледяные» спутники, похожий на планеты земной группы. Предполагается, что внутри Европы, покрытой слоем льда толщиной от 10 до 30 км, — металлическое ядро, окруженное силикатными породами. По мнению ученых, подо льдом может скрываться жидкий океан.

Вычислить температуру на поверхности Европы удалось ученым из Израиля. Так, «теплее» всего должно быть на экваторе спутника: — 171,45 °С, а вот в районе полюсов температура самая низкая, — 227,89 °С.

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Ученые не теряют интерес к ледяному спутнику Юпитера, однако ряд амбициозных миссий, среди которых проекты по поиску жизни в подледном океане Европы, уже отменен. Тем не менее, на 2020-е годы намечен запуск к Европе межпланетной станции НАСА Europa Clipper. Одна из основных целей экспедиции — исследование Европы на предмет её способности к поддержанию жизни. А в 2023 году к другому спутнику Юпитера, Ганимеду, может отправиться российская миссия «Лаплас — П». Под поверхностью Ганимеда, как считают ученые, тоже скрывается жидкий океан.