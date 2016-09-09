Москва, 9 сентября, 2016, 15:59 — ИА Регнум. В 2017 году Резервный фонд России будет полностью израсходован, после чего покрытие дефицита федерального бюджета будет осуществляться, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил замминистра финансов России Алексей Лавров.

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«Резервный фонд, насколько помню, за следующий год будет использован», — сказал он.

При этом Лавров добавил, что исчерпания Резервного фонда в 2016 году не произойдет даже с учетом переноса срока приватизации «Башнефти».

«Дело в том, что доходы от приватизации тоже входят в состав дефицита, это источник его покрытия, — разъяснил он. — Поэтому речь идет исключительно о том, какой объем Резервного фонда придется использовать».

6 сентября Минфин РФ сообщил, что за август 2016 года Резервный фонд России сократился на 18,4% (470,18 млрд рублей), а Фонд национального благосостояния (ФНБ) — на 2,1% (123 млрд рублей).

По состоянию на 1 сентября текущего года Резервный фонд составлял 2,09 трлн рублей, ФНБ — 4,72 трлн рублей.

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