Боровск, Калужская область, 9 сентября, 2016, 15:54 — ИА Регнум.



LisaRedfern Батарея отопления

11 котельных в Боровском районе Калужской области, пока не готовы к предстоящему отопительному сезону, сообщил 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM прокурор района Алексей Морозов.

По его словам, в нарушение закона 7 хозяйствующих субъектов Боровского района не организовали наладку тепловых сетей и контроль над режимами потребления тепловой энергии. Данные обстоятельства создают угрозу возникновения аварийных ситуаций в период отопительного сезона 2016−2017 годов.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций районный прокурор внес руководителям организаций представления.

Как сообщало ИА REGNUM, непростая ситуация по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному сезону сложилась в военном городке «поселок Митяево» Боровского района, где необходимо срочное проведение аварийных работ на котельной и замена аварийных участков тепловых сетей. Под угрозой оказалась организация зимой теплоснабжения жилых домов и объектов войсковой части.

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