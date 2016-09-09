Вологда, 9 сентября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. За первые восемь месяцев 2016 года в регионе были зарегистрированы 1030 преступлений с использованием интернета и мобильных устройств. За аналогичный период минувшего года количество подобных преступлений составляло всего 288, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе «К» регионального УМВД.

baltnews.lt Интернет мошенничество

Как отмечают полицейские, борющиеся с преступлениями в сфере высоких технологий, мошенники зачастую предпочитают использовать сайты с объявлениями.

«Мошенников там хоть отбавляй, эти сайты они используют вдоль и поперек, то есть — очень активно. Причем жуликом может оказаться не только продавец, но и покупатель. Например, вы мечтаете продать автомобиль, а незнакомый человек утверждает, что готов его купить, но полной суммой для совершения сделки он сейчас не располагает. Чтобы у вас не возникло сомнений в его благих намерениях, потенциальный покупатель предлагает перевести вам предоплату, для чего просит вас сообщить ему номер вашей банковской карты. Как только вы даете ему нужную комбинацию цифр, мошенник при помощи банковских онлайн-сервисов списывает с ваших счетов все деньги», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела «К» областного УМВД Виктор Гудин.

По его словам, количество краж, которые совершаются дистанционным способом, тоже серьезно увеличилось. За первые восемь месяцев прошлого года в Вологодской области было 104 преступления, связанных с использованием сети Интернет, и 81 — с использованием средств мобильной связи. В этом году их 182 и 233, соответственно. Списаний со счетов банковских карт в 2015 году не было вообще, а с января по август 2016 года таких преступлений 144.