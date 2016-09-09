Ханчжоу, Китай, 9 сентября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. С 3 по 5 сентября в Китае прошёл 11-й саммит «Большой двадцатки». Российскую делегацию возглавил президент РФ Владимир Путин, для которого этот форум, как и для хозяина — председателя КНР Си Цзиньпина — стал своеобразным бенефисом. Меньше всех везения досталось «хромой утке» президенту США Бараку Обаме: на его долю выпало самое большое количество досадных недоразумений, которыми запомнился форум.

DonkeyHotey Большая двадцатка

В 2014 году в австралийском Брисбене Путину оказали холодный прием, выставив «изгоем»: его поставили с самого края на общей фотографии, в аэропорту его встречал помощник министра обороны страны, а Обама поставил РФ в один ряд с такими угрозами как вирус Эбола и ИГИЛ (запрещено в РФ). В 2016-м ситуация поменялась кардинально — «изгоем» стал Обама.

Началось все с инцидента в аэропорту, когда к президентскому самолету не подали трап — глава государства был вынужден спускаться по бортовому трапу в хвосте самолета. Кроме того, сотрудники китайской службы безопасности не подпустили к американскому лидеру журналистов, а на попытавшуюся возразить участницу делегации США прикрикнули, что «Это наша страна! Это наш аэропорт!».

МИД КНР дипломатично пояснил, что такие ситуации на саммитах G20 бывают часто и объяснил его техническими сложностями, призвав не говорить о конфронтации между Пекином и Вашингтоном или о какой-то спланированной акции.

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Менее дипломатично прокомментировало инцидент разведывательное управление Минобороны США (РУМО), которое в своем твиттер упрекнуло Китай в том, что все «как обычно». Пользователи соцсетей, которые также активно отреагировали на произошедшее, высказывали мнение, что на следующем саммите Обаме вместо трапа скинут веревочную лестницу. К сожалению, проверить это не представляется возможным: для уходящего президента США эта встреча G20 последняя.

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В тот же день в китайском Ханчжоу началась красочная церемония открытия. И — снова на первом плане Обама, который то ли уснул, то ли глубоко задумался о мировых проблемах. В ролике, разлетевшемся по соцсетям, видно, что глава государства некоторое время сидит с закрытыми глазами, поддерживая голову рукой.

Пока Обама решал вопрос со сном, президент Филиппин Родриго Дутерте назвал его сыном женщины легкого поведения и пригрозил «проклясть» президента США на саммите АСЕАН, который начался в Лаосе сразу после G20. Такое заявление Дутерте сделал в ответ на критику США его жёстких методов борьбы с наркоманией. В ответ американский лидер назвал Дутерте «колоритным парнем». В итоге, лидеры встретились в Лаосе и даже обменялись любезностями, как это положено в таких случаях.

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Совсем в другом ключе привлекал внимание СМИ президент РФ. В первую очередь, запомнился его ход с мороженым, коробку которого он подарил китайскому лидеру. Си Цзиньпин поблагодарил Путина за подарок и подтвердил, что в Китае действительно любят российское мороженое.

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За другой подарок Путина на Восточном форуме во Владивостоке, завершившемся 3 сентября, поблагодарила президент Южной Кореи Пак Кын Хе — ей российский лидер привез ей новогоднее пожелание отца — генерала Пак Чжона Хи, написанное в 1979 году и выкупленное Россией на аукционе.

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Традиционно Владимир Путин пользовался популярностью: на саммите «Большой двадцатки» в Китае наблюдалось большое число людей, желающих сделать с ним селфи и пожать руку. Много участников саммита и волонтеров использовали моменты, когда президент Путин перемещался из одного помещения в другое, чтобы поздороваться, пожать руку и сфотографироваться.

Также популярен был Путин и у мировых лидеров: на фото он стоял возле Си Цзиньпина, а по количеству встреч этот саммит побил все рекорды: легче назвать, с кем из политиков их не было. В частности, встретился Путин с глазу на глаз и с Обамой, о чем на открытии G20 попросил сам американский президент.

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Обама: разговор с Путиным был честным и деловым, как всегда

Ну и наконец, пользователи соцсетей нашли на фотографиях с саммита истинное сокровище: самого красивого телохранителя Китая. Молодая девушка по имени Шу Синь в форме Народно-освободительной армии КНР, охранявшая автомобиль итальянского премьер-министра Маттео Ренци, покорила мужское население планеты. Впрочем, ей не привыкать — еще в 2013 году Шу Синь попала в список 10 самых красивых солдат Народно-освободительной армии.