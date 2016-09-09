Калуга, 9 сентября, 2016, 15:50 — ИА Регнум.



Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950

Более 44 тыс. юных калужан организованно отдохнули этим летом в 403 детских оздоровительных учреждениях, сообщили 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

Так, 200 детей отдыхали в санатории «Зорька» в Краснодарском крае, 65 — в республике Сербия. 96 детей из числа беженцев с Украины набирались сил на базе оздоровительного комплекса «Снегири» управления делами президента РФ в рамках программы, организованной И. Кобзоном и Г. Зюгановым.

63 ребенка побывали в крымском «Артеке», а десять — во всероссийском детском центре «Орленок». Остальные дети отдыхали в оздоровительных лагерях Калужской области.

Между тем, Роспотребнадзором было проведено 408 обследований организаций отдыха детей и их оздоровления. По результатам проверок было составлено 232 протокола об административном правонарушении. Виновные лица были оштрафованы на 541 тыс. 113 рублей. Были выявлены нарушения санитарных требований и правил по организации питания, а также по содержанию помещений и территории детских оздоровительных учреждений.