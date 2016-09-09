В штате Гавайи предпримут попытку спасти коралловые рифы
США, 9 сентября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Официальные лица штата Гавайи предложили ряд мер по предотвращению обесцвечивания кораллов, которое может привести к исчезновению многих видов морских животных, сообщает 9 сентября ИА Associated Press.
Брюс Андерсон, глава Отдела водных ресурсов штата, заявил, что для спасения коралловых рифов необходимо законодательно закрепить за ними статус особо охраняемой природной зоны, ограничить промышленные выбросы и ввести ограничения на рыбную ловлю. «Мы столкнемся с дальнейшим обесцвечиванием кораллов в будущем, потому что температура воды будет повышаться… Наша задача состоит в том, чтобы предотвратить негативные последствия обесцвечивания кораллов настолько, насколько мы сможем, и помочь рифам восстановиться», — сказал Брюс Андерсон.
Напомним, что процесс обесцвечивания кораллов связан в первую очередь с изменением климата. При повышении температуры воды изменяются условия обитания микроскопических водорослей, которые живут в симбиозе с кораллами. Водоросли начинают выделять токсины, в результате чего нарушается симбиотический союз между кораллами и микроскопическими водорослями. Кораллы оголяются и теряют свой цвет, становятся белыми. Обесцвеченные кораллы перестают расти и больше подвержены риску погибнуть.