США, 9 сентября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Официальные лица штата Гавайи предложили ряд мер по предотвращению обесцвечивания кораллов, которое может привести к исчезновению многих видов морских животных, сообщает 9 сентября ИА Associated Press.

morigasuki0 Коралловые рифы

Брюс Андерсон, глава Отдела водных ресурсов штата, заявил, что для спасения коралловых рифов необходимо законодательно закрепить за ними статус особо охраняемой природной зоны, ограничить промышленные выбросы и ввести ограничения на рыбную ловлю. «Мы столкнемся с дальнейшим обесцвечиванием кораллов в будущем, потому что температура воды будет повышаться… Наша задача состоит в том, чтобы предотвратить негативные последствия обесцвечивания кораллов настолько, насколько мы сможем, и помочь рифам восстановиться», — сказал Брюс Андерсон.

Напомним, что процесс обесцвечивания кораллов связан в первую очередь с изменением климата. При повышении температуры воды изменяются условия обитания микроскопических водорослей, которые живут в симбиозе с кораллами. Водоросли начинают выделять токсины, в результате чего нарушается симбиотический союз между кораллами и микроскопическими водорослями. Кораллы оголяются и теряют свой цвет, становятся белыми. Обесцвеченные кораллы перестают расти и больше подвержены риску погибнуть.