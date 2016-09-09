Женева, Швейцария, 9 сентября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри проводят переговоры в Женеве. Как сообщает «Первый канал», встреча дипломатов началась в районе 11:00 мск за закрытыми дверями.

U.S. Department of State Встреча Джона Керри и Сергея Лаврова

«Переговоры в отеле «Президент Уильсон» с небольшим перерывом продолжаются уже около пяти часов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, главной темой переговоров глав двух внешнеполитических ведомств должна стать Сирия, в том числе запуск межсирийского политического процесса.

8 сентября официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что власти США не считают целесообразной встречу Керри с Лавровым для обсуждения перемирия в Сирии. И буквально через час после этого заявления самолет Керри все же вылетел в Женеву. Не исключено, что в позициях Москвы и Вашингтона по Сирии произошло некое сближение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Госсекретарь США Джон Керри по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым «на полях» саммита G20 в китайском городе Ханчжоу заявил, что Москве и Вашингтону удалось разрешить множество технических вопросов по Сирии, а работы над преодолением оставшихся разногласий продолжаются.

Керри добавил, что на встрече с Лавровым в Женеве был составлен документ, который охватывает все темы сирийского урегулирования.

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