Ярославль, 9 сентября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. В сентябре в Ярославском музее-заповеднике состоится серия концертов колокольной музыки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в музее, концерты проходят в рамках 25-летия восстановления Большой и Малой звонниц Спасо-Преображенского монастыря.

ИА REGNUM

Концерты под общим названием «Музыка русского неба» запланированы на 10,17 и 24 сентября. В программе — традиционные и авторские звоны в исполнении ярославских мастеров колокольной музыки. Обе звонницы — как музыкальные инструменты — оборудованы старинными колоколами XVI—XX веков ярославского, петербургского, псковского, а также голландского литья.

«Традиционно колокольные звоны являются неповторимой особенностью фестиваля искусств «Преображение». Именно они создают приподнятую атмосферу праздника, сопровождают основные события фестиваля. Этой осенью мы предлагаем продлить удовольствие и послушать колокола снова», — отмечают в Ярославском музее-заповеднике.