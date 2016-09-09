Манагуа , 9 сентября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. В Манагуа прошла международная встреча по теме: «Центральная Америка: комбинированные туры и туризм» с представителями Центральноамериканского совета по туризму и Совета агентства по развитию туризма в Центральной Америке (CATA). «Совместное содействие развитию туризма в Центральной Америке, с участием всех государств региона, позволит иностранным гостям найти сочетание продуктов и услуг, начиная от богатства цивилизаций до вулканических мест», отметила представитель Гондурасского института туризма Татьяна Серке. Она также заявила, что следует давать возможность туристам посетить за одну поездку несколько стран, поскольку каждая из них «имеет свою особую красоту», комментирует Caribbean News.

Fernando50 Вулкан

Похоже, что страны Центральной Америки становятся востребованным туристическим направлением. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года награду за лучший стенд нового туристического направления на российской международной выставке MITT-2016 получил Гондурас. Представители Гондурасского Института туризма сообщили в интервью Prensa Latina, что их страна может предложить солнце, пляжи, археологические достопримечательности, самобытную культуру и подводное плавание. А также в распоряжении туристов второй по величине из самых сохранившихся коралловых рифов в мире и остров Роатана «с пляжами и водами от бирюзового до изумрудного цвета, с мелким белым песком».

Центральная Америка занимает площадь более 500 000 квадратных километров, здесь проживают более 53 миллионов человек, и зарегистрировано 15 объектов всемирного наследия человечества. Кроме этого, в регионе находится 10% мирового биоразнообразия, имеется 25% охраняемых районов.