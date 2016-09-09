Майкоп, 9 сентября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В Адыгее будут судить преподавателя-коррупционера. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону 9 сентября, следствие в отношении бывшей заведующей кафедры «Землеустройства» факультета аграрных технологий Майкопского государственного технологического университета по факту получения взяток завершено.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

В общей сложности работнику вуза предъявлено обвинение в совершении 87 эпизодов преступлений коррупционной направленности. Большая часть их них — 60 эпизодов — это получение и вымогательство взятки. Также инкриминируют бывшей завкафедры попытку получения взятки, служебный подлог и мошенничество.

По версии следствия, преподаватель вымогала у студентов взятки на протяжении почти полугода — с января по июнь 2015 года. Причем делала она это систематически.

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Взятки в Адыгее стали давать в три раза чаще

Вознаграждение она требовала у студентов 4 курса факультета аграрных технологий МГТУ за положительные отметки и оценки по зачетам и экзаменам. В случае отказа, грозила студентам отчислением на завершающем этапе обучения в вузе. Причем, вымогала деньги завкафедрой у добросовестно посещавших занятия молодых людей.

Также, следствием установлено, что женщина обманула студентов относительно своих полномочий при приеме междисциплинарного госэкзамена. За положительную оценку она получила от каждого их студентов по 5 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Это далеко не первое расследование коррупционных преступлений в отношении сотрудников МГТУ. В прошлом году в суд было направлено дело бывшего ректора вуза Хазрета Блягоза, которого обвинили в растрате бюджетных средств на сумму более 55 млн рублей.

В ноябре 2014 года Верховный суд Адыгеи вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденному в отношении бывшего проректора по административно-хозяйственной работе Майкопского государственного технологического университета Аскера Зекоха. Речь идет о хищении свыше 4,5 миллиона рублей средств вуза. Приговором суда Зекоху было назначено наказание — три года лишения свободы.