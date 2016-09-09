За «связь» медиков и фармацевтов в Латвии платит пациент
Рига, 9 сентября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Повышение квалификации медработников в Латвии зависит от помощи фармацевтических компаний и производителей оборудования, а за связь медицинских работников и фармацевтической индустрии платит пациент, сообщает портал Lsm.lv.
Согласно установленным Кабинетом министров правилам, работники так называемых регламентированных профессий (врачи, медсестры, стоматологи, фармацевты и многие другие специалисты имеют право работать, только постоянно обучаясь. Кроме того, раз в пять лет они должны подтверждать свои сертификаты. Однако вот уже несколько лет государство на эти цели финансирования не выделяет — даже на необходимую раз в пять лет сертификацию.
Заместитель госсекретаря Минздрава Эгита Поле подтвердила, что на данный момент государство указывает, как часто медики должны подтверждать сертификаты. С ее слов, за регистр работников отрасли отвечает Инспекция здравоохранения. А сертификация и подтверждение документов отдано профессиональным организациям — Обществу врачей, Латвийской ассоциации медсестер и т.д. Она добавила, что государство делегировало ответственность — но средств не выделило.
В итоге сложилась ситуация, когда фармацевтические фирмы материально поддерживают врачей и их общественные организации. В свою очередь, врачи, не декларируя явно своих доходов и интересов, участвуют в формировании государственной политики здравоохранения — это и включение новых лекарств в список компенсируемых государством, и написание основных положений государственной отраслевой политики, и работа врачей советниками у руководителей Минздрава.
В свою очередь, доцент Медицинского факультета Латвийского университета Солвита Олсена, выразила мнение, что в конечном итоге за связь фармацевтов и медиков платит пациент. Она добавила, что большая часть ущерба, который наносится пациенту, связана с использованием различных фармацевтических средств. Однако в Латвии точных статистических данных об этом нет. Известно, что полиция в данный момент расследует множество случаев, касающихся необоснованного или неразрешенного использования лекарств — и причиненного в результате вреда, указала Олсена.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководитель Латвийской ассоциации генерических медикаментов Эгил Юршевиц считает, нужно сегодня думать о том, как сделать лекарства более доступными для пациентов. В первую очередь это относится к компенсируемым и всем отпускаемым по рецепту лекарствам, ставку НДС на которые нужно снизить до 5%, а также существенно уменьшить долю доплаты пациентов. Долгосрочной целью здравоохранения должно стать введение символической доплаты пациентов за все компенсируемые лекарства, считает Юршевиц.
Напомним, согласно исследованиям о ситуации в здравоохранении в Латвии, в 30−40% случаев, когда пациентам необходима медикаментозная терапия, лекарства им недоступны, в основном из-за высокой цены.