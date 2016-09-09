Рига, 9 сентября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Повышение квалификации медработников в Латвии зависит от помощи фармацевтических компаний и производителей оборудования, а за связь медицинских работников и фармацевтической индустрии платит пациент, сообщает портал Lsm.lv.

Курнаков Андрей. Ответственные за жизнь. Групповой портрет орловских врачей. 1980

Согласно установленным Кабинетом министров правилам, работники так называемых регламентированных профессий (врачи, медсестры, стоматологи, фармацевты и многие другие специалисты имеют право работать, только постоянно обучаясь. Кроме того, раз в пять лет они должны подтверждать свои сертификаты. Однако вот уже несколько лет государство на эти цели финансирования не выделяет — даже на необходимую раз в пять лет сертификацию.

Заместитель госсекретаря Минздрава Эгита Поле подтвердила, что на данный момент государство указывает, как часто медики должны подтверждать сертификаты. С ее слов, за регистр работников отрасли отвечает Инспекция здравоохранения. А сертификация и подтверждение документов отдано профессиональным организациям — Обществу врачей, Латвийской ассоциации медсестер и т.д. Она добавила, что государство делегировало ответственность — но средств не выделило.

В итоге сложилась ситуация, когда фармацевтические фирмы материально поддерживают врачей и их общественные организации. В свою очередь, врачи, не декларируя явно своих доходов и интересов, участвуют в формировании государственной политики здравоохранения — это и включение новых лекарств в список компенсируемых государством, и написание основных положений государственной отраслевой политики, и работа врачей советниками у руководителей Минздрава.

В свою очередь, доцент Медицинского факультета Латвийского университета Солвита Олсена, выразила мнение, что в конечном итоге за связь фармацевтов и медиков платит пациент. Она добавила, что большая часть ущерба, который наносится пациенту, связана с использованием различных фармацевтических средств. Однако в Латвии точных статистических данных об этом нет. Известно, что полиция в данный момент расследует множество случаев, касающихся необоснованного или неразрешенного использования лекарств — и причиненного в результате вреда, указала Олсена.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководитель Латвийской ассоциации генерических медикаментов Эгил Юршевиц считает, нужно сегодня думать о том, как сделать лекарства более доступными для пациентов. В первую очередь это относится к компенсируемым и всем отпускаемым по рецепту лекарствам, ставку НДС на которые нужно снизить до 5%, а также существенно уменьшить долю доплаты пациентов. Долгосрочной целью здравоохранения должно стать введение символической доплаты пациентов за все компенсируемые лекарства, считает Юршевиц.

Напомним, согласно исследованиям о ситуации в здравоохранении в Латвии, в 30−40% случаев, когда пациентам необходима медикаментозная терапия, лекарства им недоступны, в основном из-за высокой цены.