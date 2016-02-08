Санкт-Петербург, 9 сентября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Капитальный ремонт станции метро «Елизаровская» на 3-й линии Петербургского метрополитена идет по графику, и станция откроется, как и ожидалось, в декабре 2016 года. При этом устаревшие элементы отделки наземного вестибюля будут заменены на новые художественные формы. Об этом сообщает сегодня, 9 сентября, пресс-служба метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Станция «Елизаровская» была открыта 21 декабря 1970 года в составе участка «Площадь Александра Невского-1» — «Ломоносовская». Свое название она получила по проспекту, возле которого возведена, носящему имя М.Т. Елизарова — первого наркома путей сообщения Советской республики. Ежедневный средний пассажиропоток станции — около 33 тыс. пассажиров на вход и около 34 тыс. — на выход.

Основной причиной закрытия станции на капремонт с февраля 2016 года в метрополитене называли изношенность основных несущих конструкций — чугунной обделки эскалаторного тоннеля и его гидроизоляции. Также планировалось провести капремонт эскалаторов, заменить элементы отделки наземного вестибюля, установить светодиодные светильники, новые турникеты, модернизировать систему видеонаблюдения и приспособить станцию для пассажиров с ограниченными возможностями.

«Ремонтные работы идут в соответствии с графиком, большая их часть уже завершена», — сообщил начальник производственного отдела Службы инвестиционных программ Петербургского метрополитена Алексей Мичурин.

Прежде всего, ликвидированы течи наклонного хода и полностью заменены старые водоотводящие зонты на новые, выполненные из современных композитных материалов. «Завершается капитальный ремонт эскалаторов, с балюстрад исчезли старые светильники, вместо них для освещения наклонного хода теперь используются светодиодные лампы, позволяющие экономить электроэнергию и более безопасные», — заявляют в метрополитене.

Заметные изменения произойдут в наземном вестибюле «Елизаровской». Помимо создания целого ряда элементов доступной среды для инвалидов, обновится художественное оформление станции.

Вместо старых стеклянных витражей в торце наземного вестибюля над эскалаторным тоннелем будет установлено мозаичное панно с изображением видов промышленных районов Петербурга. Выбор тематики связан с тем, что станция расположена в исторически промышленном районе города.

После открытия «Елизаровской» на капремонт в январе 2017 года закроется станция «Лесная» на 1-й линии Петербургского метрополитена. Ее ремонт также продлится 11 месяцев.