Рига, 9 сентября, 2016, 15:12 — ИА Регнум. В одном из книжных магазинов Лиепаи (Латвия) в продажу поступили географические карты, на которых полуостров Крым изображен в составе России. Об этом сообщил пользователь социальной сети Twitter, сообщает портал Skaties.lv. Он рассказал, что «интересная» карта была расположена на витрине книжного магазина Polaris в Лиепае.

ИА REGNUM Российский полуостров Крым

Некоторые пользователи соцсети в ответ на публикацию выразили мнение, что в этом нет ничего предосудительного, однако есть и те, кто считает, что в этом случае должен последовать ответ правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в августе 2015 года в латвийских магазинах крупной торговой сети Maxima была приостановлена продажа глобусов, на которых Крым изображен в составе России. Глобусы не отвечающие официальной позиции Латвии по вопросу Крыма оказались польского производства и продавались с конца июля 2015 года.