Нальчик, 9 сентября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии попал под суд директор двух предприятий, который не заплатил налогов на сумму почти 425 млн рублей. Как установило следствие, 70-летний предприниматель руководил в 2009—2012 годах компаниями ООО «Гросс» и ООО «Идеал», работавшими на алкогольном рынке,

Мариус Клаус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. Фрагмент

В этот период времени, как сообщили ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе прокуратуры региона, он включил в налоговые декларации одной из компаний заведомо ложные сведения, что позволило ему уйти от уплаты налога на добавленную стоимость и не доплатить в госказну более 30 млн рублей.

Одновременно как руководитель другого предприятия злоумышленник скрыл от уплаты акциза более 314 млн рублей и не доплатил налога на добавленную стоимость на сумму более 80 млн рублей.

Весной прошлого года факт сокрытия денежных средств и уклонения от уплаты налогов был обнаружен. В отношении руководителя алкогольпроизводящих компаний было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, совершенное в особо крупном размере». Дело доведено до суда. Срок, который грозит 70-летнему пенсионеру по данному уголовному делу, составляет шесть лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии более 98% преступлений в области оборота пищевых продуктов приходятся на сферу производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, в прошлом году в республике была пресечена деятельность 32 подпольных цехов по производству алкоголя. В ходе рейдов было изъято из оборота почти 1,5 млн литров этилового спирта. Кроме того, были арестованы 853 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.