Токио, 9 сентября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. В общей сложности 0,1% основных продуктов питания из 17 префектур Японии содержит радиоактивные элементы, согласно данным за 2015 год, предоставленным Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, сообщает 9 сентября The Mainichi.

NadineDoerle Морепродукты

Правительство Японии проверяет сельскохозяйственные и морепродукты на наличие радиоактивных элементов после аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 году. Сразу после аварии повышенный уровень цезия был обнаружен в рисе и в мясе говядины. Правительством были предприняты меры по предотвращению риска загрязнения продовольственной продукции радиоактивными элементами. В 2012 году был установлен верхний порог цезия для продуктов питания. Он составляет 100 беккерелей на килограмм. Министерство сельского хозяйства Японии сообщило, что в 0.1% всех продуктов питания зарегистрирован повышенный уровень цезия. В настоящее время высокий уровень цезия обнаружен только в диких видах овощей, в мясе дичи, пресноводной рыбе и в продовольственных продуктах «трудно поддающихся контролю».

Совокупная стоимость продовольственных проверок в 17 префектурах Японии составляет около 4 млрд иен (40 млн долларов США).