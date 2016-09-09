Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 9 сентября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев открыл в Новом Уренгое (ЯНАО) спорткомплекс мирового уровня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ямала.

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

Встреча Патрушева с уральскими губернаторами была дополнена открытием сооружения, которое возводилось с 2004 года. Многофункциональный спортивный комплекс на 10 залов стал крупнейшей площадкой международного уровня в арктическом регионе, заявляют чиновники. Общая площадь сооружения составляет около 23 тыс. квадратных метров. Общая пропускная тренировочная способность в день составляет почти 3 тыс. человек. Здесь планируется проводить соревнования вплоть до мировых чемпионатов. В новом комплексе созданы все условия для тренировочного процесса по подготовке будущих ямальских спортсменов, в том числе к Олимпийским играм.

Помещения спорткомплекса отвечают самым высоким мировым стандартам качества. Использованные московской компанией-застройщиком при строительстве отделочные материалы соответствуют требованиям к площадкам международного уровня. Например, паркетное покрытие в залах одобрено FIFA и используется на площадках команд NBA. А для поддержания его в нормативном состоянии предусмотрена автоматизированная система увлажнения воздуха, встроенная в систему вентиляции.

Руководителем муниципального автономного учреждения дворец спорта назначен Павел Бухаров, сообщает пресс-служба горадминистрации Нового Уренгоя.

На первом этаже расположены зал общей физической подготовки и хореографии площадью 675 кв.м. (фитнес, художественная гимнастика, бальные танцы, спортивные танцы), зал настольного тенниса площадью 380 кв. м; зал борьбы площадью 441,09 кв.м. (татами, вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо); зал бокса площадью 336 (бокс, единоборства); зал аэробики площадью 156 кв.м. (степ-аэробика, пилатес); зал тяжелой атлетики площадью 258 кв.м. (восемь помостов и зона силовых тренажеров для занятий маломобильных групп населения, тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом); тренажерный зал площадью 70 кв.м. (18 силовых тренажеров, 7 кардиотренажеров, 8 тренажеров, адаптированных под использование маломобильными группами населения); стрелковый тир на 10, 25 и 50 метров.

На втором этаже спорткомплекса — универсальный спортивно-зрелищный зал площадью 2233 кв.м. (центральная баскетбольная, гандбольная и мини-футбольная площадки, при трансформации зал превращается в три волейбольные площадки, три площадки для занятий большим теннисом); универсальный игровой зал площадью 896 кв.м. (баскетбол, волейбол и бадминтон).

Третий этаж отдан под бильярдный зал, его площадь — 611 кв. м

Многофункциональный спортивный комплекс приспособлен и для проведения культурно-массовых и развлекательных мероприятий. Застройщиками смонтировано самое современное мультимедийное оборудование, позволяющее проводить масштабные концерты, как в большом универсальном зале, так и на прилегающей площади. Здесь установлены трансформируемые трибуны на 2 040 зрителей. Есть зона общественного питания, парикмахерские, компьютерный клуб, магазины спортивных товаров и зона сауны с бассейном. Есть также кабинет физиотерапии, массажные кабинеты и комнаты отдыха. Для проведения пресс-конференций во время мероприятий предусмотрен собственный конференц-зал на 64 места.

Отметим, что на сегодня регулярно занимаются физической культурой и спортом почти 200 тыс. ямальцев, что составляет 38% населения ЯНАО. В округе работает 1 031 спортивный объект, обеспеченность населения составляет 30%.