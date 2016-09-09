Сочи, Краснодарский край, 9 сентября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Закон об обязательном приеме к оплате банковских карт от статуса микропредприятия Госдума может принять до Нового года, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на форуме региональных банков. Соответствующие поправки в действующее законодательство ЦБ уже подготовил, отметила она.

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Сейчас от обязанности принимать в розничныхточках безналичную оплату освобождены микропредприятия — компании с оборотом120 млн рублей в год.

«Мы предлагаем базироваться на установлении абсолютного значения, которое поэтапно, постепенно надо понижать стем, чтобы расширять охват сети и обеспечивать большую зону приема как национальных платежных инструментов, так и любых других карт», — пояснила представитель ЦБ.