Барнаул, 9 сентября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова заявила, что выдача открепительных удостоверений в регионе не носит массовый характер. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили «Вести-Алтай».

Светлана Шаповалова Выборы в Алтайском крае

Как следует из сюжета, с заявлением об этом глава ведомства была вынуждена выступить на пресс-конференции в связи со слухами, которые распространяют в социальных сетях некоторые участники избирательной кампании. (Кандидаты в депутаты пишут, что массовая выдача открепительных документов существует, и что она якобы приведет к манипуляциям на выборах, — прим. ИА REGNUM ).

Как известно, за открепительными удостоверениями в территориальные комиссии можно было обращаться с 3 августа, а с 7 сентября бланки для голосования стали выдавать на участках.

«Ситуация с выдачей открепительных удостоверений в Алтайском крае очень прозрачная: каких-либо сложностей и ненужного ажиотажа на том или ином избирательном участке мы не отмечаем. Поскольку в целом на 30 тыс. открепительных удостоверений на выборах депутатов Государственной думы получено 1924 открепительных удостоверения. Это всего 6,4% от общего числа», — подчеркнула председатель избиркома.

По словам Ирины Акимовой, на федеральных выборах 2011 года в крае было выдано примерно 11% удостоверений, — это почти в два раза больше, чем сейчас.

«Тем временем еще меньшее число открепительных «реализовали» ТИКи по выборам в АКЗС. В общей сложности за период с 3 августа по 6 сентября избиратели получили 1525 штук, что составляет порядка 5% от общего числа», — информирует ИА «Банкфакс».

Тем не менее, по данным алтайского информагентства, госпожа Акимова ушла от ответа на вопрос по поводу ожидаемой активности избирателей, заметив, что даже в период, когда выборы выпадали на более благоприятное время года для электората, явка в крае не превышала 50% на кампаниях федерального уровня.

Что касается жалоб, то с начала избирательной кампании в крайизбирком поступило 71 обращение, связанное с выборами. Из них непосредственно в адрес крайизбиркома — 58.

Как же сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года жители Алтайского края будут выбирать не только депутатов в Госдуму РФ и Алтайское краевое законодательное собрание.

Региону предстоит также выбрать депутатов 4 муниципальных районов и городских округов, 26 глав городских и сельских поселений. Помимо этого, пройдут три кампании допвыборов депутатов городских округов и районов. В некоторых районах состоятся выборы депутатов сразу нескольких сельских поселений. Также предстоит провести два референдума в сельсоветах.

Наблюдать за организацией избирательного процесса, проведением выборов и обеспечением безопасности 18 сентября будут представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Криста Мюллер и Бартоломеус Штеенберг. Дело в том, что на территории Алтайского края образованы два одномандатных избирательных округа, к которым приписаны избиратели Российской Федерации, находящиеся за рубежом.