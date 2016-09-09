Красногорск, 9 сентября, 2016, 15:20 — ИА Регнум. В Подмосковье стартовала программа по вовлечению заброшенных пионерских лагерей и баз отдыха в хозяйственно-экономический оборот. Проект предполагает развитие территорий отдыха Подмосковья для санаторно-курортной деятельности и гостиничного бизнеса. По мнению профессора кафедры теории взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Леонида Полякова, инициатива властей области будет удачной лишь при проведении жесткой политики по контролю за чиновниками и реальной поддержке предпринимателей льготными предложениями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Машков Илья Иванович. В пионерском лагере. 1926

«Думаю, что эта инициатива своевременна, так как российская экономика переживает спад. Мы живем в период, когда деловая активность снижается, и нужно бизнесу искать любые возможности, чтобы как-то развиваться. Вопрос в том, насколько условия окажутся выгодными для потенциальных инвесторов. Должна быть создана максимально благоприятная среда», — отметил Поляков.

Эксперт также подчеркнул, что реконструкция старых или заброшенных лагерей может стать успешной в случае постоянного ассистирования бизнесу на выгодных для него условиях.

«Иногда даже дешевле построить новое, чем стараться и реконструировать старое. Если этот проект будет приоритетным для подмосковного правительства: будет жесточайший контроль за тем, чтобы не было волокиты, коррупционной составляющей, тогда привлечь бизнес представляется возможным. Думаю, что найдутся предприниматели, которые в качестве жеста доброй воли, с пониманием своей социальной ответственности возьмутся за эти бизнес-проекты, которые по началу могут казаться не сильно выгодными», — заключил собеседник агентства.

Отметим, что, по данным пресс-службы Минмособлимущества, в регионе уже подготовлен проект постановления правительства о внесении изменений в приложение к постановлению «Об установлении видов разрешенного использования земельных участков, являющихся социально значимыми (социально значимые виды деятельности)».

По словам замминистра имущества региона Вячеслава Имангулова, теперь в виды разрешенного использования земельных участков, являющихся социально значимыми, включены: социальное обслуживание, санаторная деятельность, подразумевающая развитие гостиничной сети, спорт, туристическое обслуживание.

«Дополнение перечня социально значимых видов разрешенного использования позволит нам предоставлять территории бывших пионерских лагерей и баз отдыха по льготной ставке аренды, равной 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка, но при условии жесткого контроля в части использования территории в социально-рекреационных целях», — заявил заместитель министра.