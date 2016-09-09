Каракас, 9 сентября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Правительство Венесуэлы начало кампанию по обмену огнестрельного оружия на микроволновые печи, телевизоры, стиральные машины и другие бытовые приборы. Акция проводится в рамках добровольной операции по разоружению, сообщает El Universo.

PublicDomainPictures Микроволновая печь

Население сдает пистолеты, винтовки и даже пулеметы. Как заявил глава МВД страны Нестор Реверол, уже 1130 человек приняли участие в сдаче оружия. Всего в 2016 году было уничтожено 18 294 единицы огнестрельного оружия. Насилие является одним из самых больших бичей венесуэльцев. В 2015 году в этой стране было зарегистрировано 17 778 убийства (58,1 на 100 000 жителей). Отметим, что в среднем в мире эта цифра составляет 8,9 на 100 000 человек, комментирует AFP. Акции по сдаче оружия проходят в Венесуэле регулярно. Сейчас, учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию в стране, постоянную угрозу массовых беспорядков, разоружение стало особо актуальной темой для страны.