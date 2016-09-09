Цхинвал, 9 сентября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. В Дзауском районе Южной Осетии произошло убийство местного жителя, в котором подозревается сын погибшего, сообщили в пресс-службе МВД.

AlexVan Тюремная камера

Сегодня утром в лесу близ села Эрцо оперативники обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Накануне вечером в местный отдел милиции обратилась женщина, которая сообщила, что ее соседи — отец и сын, ушли в лес за дровами и не вернулись.

«Сообщение поступило примерно в 20.50 вечером 8 сентября. На поиски сразу же отправились сотрудники отдела внутренних дел города Квайсы, которые сегодня утром обнаружили тело 70-летнего Федора Тедеева. Через некоторое время в том же лесу оперативники задержали его 37-летнего сына, подозреваемого в совершении этого преступления», — отметили в пресс-службе.

На месте работают сотрудники РОВД Дзауского района и районной прокуратуры.