Пермь, 9 сентября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Актер Армен Бежанян, исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны» оказался не только артистом, но и бизнесменом, задолжавшим 2 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого управления ФССП России по Пермскому краю.

Цитата из т/с «Реальные пацаны». реж Жанна Кадникова. 2010. Россия Арменка

В отделе судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится 13 исполнительных производств, возбужденных в отношении ООО «Осинский Гослесхоз» и ООО «Осинский лес». Оказалось, что руководителем этих предприятий является Армен Бежанян. На контакт с судебными приставами он не идет, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ.

В рамках принудительного взыскания долга приставы наложили арест на принадлежащий одному из предприятий трелевочный трактор, предварительная стоимость которого составила 500 тысяч рублей. «Работа по исполнительным производствам продолжается», — подчеркнули в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, как физическое лицо Бежанян тоже имеет долги на общую сумму 420 тысяч рублей. Оказывается, известный актер сумел задолжать девяти физическим лицам и организациям, среди которых ГИБДД, МЧС и налоговая служба. Отметим, что судебные приставы по этим исполнительным листам уже арестовали кирпичное здание площадью 540 кв. м, принадлежащее актеру.

Напомним, что в 2015 году сразу у троих актёров сериала «Реальные пацаны», Игоря Ознобихина, Зои Бербер и Антона Богданова, судебными приставами Перми были арестованы счета.

Больше всех задолжала Зоя Бербер — более 84 тыс. рублей. Вторым по сумме долга стал актёр Антон Богданов — он был должен налоговым органам и ГИБДД чуть больше 57 тыс. рублей. У актера Игоря Ознобихина долг в 28 тыс. рублей был просто списан со счета.