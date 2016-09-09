Гавана, 9 сентября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Русскоязычная версия книги в двух томах «Фидель Кастро: партизанское время», кубинской писательницы и журналистки Катюшки Бланко была представлена на XXIX Международной книжной ярмарке в Москве.

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На церемонии выступил посол Кубы в России Эмилио Росада Гарсиа, который заявил, что данная книга поможет «приблизить российскую общественность к деятельности Команданте». Эмилио Росада Гарсиа уверен, что книга дает возможность увидеть Фиделя Кастро не просто как политика, но и как человека, «понять его идеи и проблемы», сообщает Prensa Latina.

Напомним, что в 2015 году на книжной ярмарке в Москве была представлена книга: «Рауль Кастро: биография продолжается», автором которой является Николай Леонов.