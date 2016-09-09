Великий Новгород, 9 сентября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Комитет по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода объявил открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт Колмовского моста. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, конкурсная документация размещена на официальном сайте госзакупок.

User№101 Колмовский мост

Заказчиком работ «Управление капитального строительства» Великого Новгорода (МКУ «УКС»). Начальная цена контракта составляет 23 млн 382 тысячи рублей, срок окончания разработки ПСД обозначен до 25 декабря 2016 года, разработки рабочей документации — до 1 мая 2017 года.

К конкурсной документации приложен технический отчёт по результатам обследования моста, подготовленный ООО «Центр диагностики строительных конструкций» (Санкт-Петербург). В нём техническое состояние железобетонных конструкций моста оценивается как неудовлетворительное и отмечается, что его фактическое состояние (в том числе и моральный износ) приближается к предельно допустимому уровню. С точки зрения экспертов, дальнейшая безопасная эксплуатация моста возможна только при условии ограничений по скорости — до 65 км/ч, для обеспечения плавности — до 30 км/ч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Колмовский мост в Великом Новгороде был построен в 1978 году, он соединяет микрорайон Колмово на левом берегу Волхова с улицей Державина и Большой Московской на правом берегу. Власти неоднократно заявляли, что поставить мост на капитальный ремонт и не допустить транспортного коллапса в городе возможно только после открытия новой автомобильной переправы через Волхов — её открыли в мае нынешнего года.

В прошлом году власти оценивали стоимость капитального ремонта Колмовского моста в сумму более 520 млн рублей.