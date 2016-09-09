Барнаул, 9 сентября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Трехметровый телескоп для получения детального изображения космических аппаратов на околоземной орбите с диаметром главного зеркала 3,12 метра установят в Алтайском оптико-лазерном центре к 2018 году. Об этом, как извещают «Вести-Алтай», говорили на международном военно-техническом форуме «Армия-2016» в Подмосковье.

Официальный сайт Алтайского края Алтайский оптико-лазерный центр имени Германа Титова

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Напомним, система контроля космического пространства входит в завершенную вторую очередь Алтайского оптико-лазерного центра (первую сдали в 2006 году, а третью планируют сдать в 2018 году). С помощью уникального телескопа можно будет разглядывать объекты, удаленные от Земли на расстояние до 400 тысяч километров, получать их изображения с большим разрешением, отслеживать перемещение мусора на орбите Земли и тем самым не допускать столкновения с ними действующих аппаратов.

Помимо этого, телескоп призван предупреждать о неудачных запусках еще до того, как части спутника или корабля упадут на Землю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский оптико-лазерный центр создан 13 лет над и получил имя второго космонавта планеты Германа Титова. Расположен он в Змеиногорском районе. На территории России действуют еще два подобных — в Подмосковье и в окрестностях Санкт-Петербурга. Решающими аргументами в пользу создания еще одной площадки именно в Змеиногорском районе стали и количество ясных ночей в году, и расположение объекта на русской земле.

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Дело в том, что основная часть оптико-лазерных центров, построенных во времена Советского Союза, с его распадом оказалась на территории других государств.