Симферополь, 9 сентября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В Симферополе существуют несколько причин, по которым город испытывает проблемы в дорожном движении. Главная из них — возросшее число автомобильного транспорта, которое практически сравнялось с количеством жителей города. Об этом 9 сентября эфире радио «Спутник в Крыму» заявил первый заместитель главы администрации Симферополя Сергей Круцюк.

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«Первая и главная (причина пробок) — на территории Симферополя количество автомобильного транспорта сравнялось с количеством жителей», — заявил Круцюк.

Проблему усугубляет тот факт, что при застройке не учитывались требования, по которым дома в зависимости от их класса должны иметь строго определенное количество парковочных мест.

«Три-четыре года назад таких проблем не было», — подчеркнул замглавы администрации столицы Крыма. По его словам, сама застройка порой не допускает больших возможностей для расширения улиц, кроме того, дополнительные неудобства создают беспорядочно паркующиеся граждане.

Наконец, «транспорт, в том числе и транзитный, вынужден идти через Симферополь», что также вызывает большие проблемы, добавил он.

Замглавы администрации Симферополя также пояснил, почему городские власти не занимаются ремонтом второстепенных улиц города:

«Жители периферийных улиц часто спрашивают, когда мы займемся их улицами, но для того, чтобы они не использовались для проезда, нам сначала надо отремонтировать транзитные улицы», — указал он.

Напомним, что Симферополь в последнее время начал страдать от заторов на дорогах, из-за чего местная общественность начала активно обсуждать вопрос разгрузки дорог в центре города. В начале сентября Служба автомобильных дорог (САД) Крыма объявила о том, что могут возникнуть дополнительные задержки в движении транспорта в связи с ремонтом Восточного обхода Симферополя, который продлится до 30 октября.