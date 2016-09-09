Афины , 9 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Метеорит пролетел над Кипром и взорвался в ночном небе, сообщает 9 сентября Reuters.

TBIT Метеориты в космосе

«Метеорит прошел над Кипром под углом в 45 градусов, потом раздался взрыв», — сказал Иоаннис Факас, почетный председатель астрономического общества Кипра.

Люди, живущие в горном районе Троодос сказали, что они видели зеленые и белые вспышки в небе в час ночи, затем раздалось несколько взрывов, как сообщила полиция Кипра. Земля сотрясалась под ногами, когда раздались несколько мощных взрывов. Осколки метеорита должны были упасть в море к северу от Кипра, сообщил Иоаннис Факас по государственному телевидению. «Метеорит весил не больше нескольких килограммов», — сказал Иоаннис Факас

Напомним, что в 2016 году подобный случай произошел в США. Метеорит пролетел над территорией нескольких штатов и взорвался в воздухе.