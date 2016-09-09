Ярославль, 9 сентября, 2016, 14:08 — ИА Регнум. За прошедшие 8 месяцев в Ярославской области отмечается рост убийств, изнасилований, хулиганств и мошенничеств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

По данным официальной статистики, число убийств и покушений на убийство, совершенных на территории региона в январе-августе, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5%, изнасилований — на 8,3%. Преступлений, связанных с хулиганством, стало больше на 25%. Однако самая значительная динамика отмечается по мошенничествам — 66,2%.

При этом, общее количество правонарушений, зарегистрированных в этот период, снизилось по сравнению с прошлым годом на 3,9% и составило 12 744. Спад зафиксирован по таким статьям, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (7,3%), разбой (21,2%), грабеж (10,9%), угон (37,3%). Также резко снизилось и количество зафиксированных наркопреступлений — на 22,3%.

Среди лиц, совершавших правонарушения, большинство уже попадали в поле зрения полиции. Всего рецидив допустили 3054 человека. 2193 преступили закон, будучи в состоянии алкогольного опьянения, причем число таковых увеличилось на 9,8%. Немного выросло и количество несовершеннолетних правонарушителей — 256 человек (рост — 1,6%).