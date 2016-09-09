В российском профобразовании появится 13 новых специальностей – Васильева
Москва, 9 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России 3680 образовательных организаций, которые реализуют программы среднего профессионального образования, обучается в них 2 млн 787 тыс. человек, без учета поступивших в этом году еще 700 тысяч человек. Число получающих профобразование в 2016 году выросло на 1,5% по сравнению с 2015 годом. Об этом сегодня, 9 сентября, заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на совещании по вопросам охраны труда, сообщается на сайте правительства РФ.
Васильева считает необходимым развивать систему профессиональных образовательных учреждений, прежде всего, для приоритетных отраслей экономики. «Приступили к созданию условий для обеспечения повышения качества кадров по наиболее востребованным специальностям», — сказала министр. Для этого создаются межрегиональные центры компетенций — современные учебные центры и тренировочные полигоны. «Мы называем их колледжи будущего», — добавила она.
Министерство образования участвует в плане по повышению производительности труда, сказала Васильева. На ее взгляд, одно из важнейших направлений — разработка федерального стандарта профессионального образования. «Зоной нашего приоритетного внимания в 2016 году стали подготовка и утверждение образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным перспективным профессиям», — подчеркнула Васильева.
«По итогам подготовки предполагается введение демонстрационных экзаменов. В списке топ-50 есть 13 новых специальностей, по которым раньше подготовка никогда не велась», — констатировала Васильева и привела для примера профессию оператора беспилотных летательных аппаратов.
Для повышения престижа рабочих профессий глава Минобрнауки предложила проводить региональные и национальные чемпионаты профессионального мастерства для молодых людей.