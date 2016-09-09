Москва, 9 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России 3680 образовательных организаций, которые реализуют программы среднего профессионального образования, обучается в них 2 млн 787 тыс. человек, без учета поступивших в этом году еще 700 тысяч человек. Число получающих профобразование в 2016 году выросло на 1,5% по сравнению с 2015 годом. Об этом сегодня, 9 сентября, заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на совещании по вопросам охраны труда, сообщается на сайте правительства РФ.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Васильева считает необходимым развивать систему профессиональных образовательных учреждений, прежде всего, для приоритетных отраслей экономики. «Приступили к созданию условий для обеспечения повышения качества кадров по наиболее востребованным специальностям», — сказала министр. Для этого создаются межрегиональные центры компетенций — современные учебные центры и тренировочные полигоны. «Мы называем их колледжи будущего», — добавила она.

Министерство образования участвует в плане по повышению производительности труда, сказала Васильева. На ее взгляд, одно из важнейших направлений — разработка федерального стандарта профессионального образования. «Зоной нашего приоритетного внимания в 2016 году стали подготовка и утверждение образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным перспективным профессиям», — подчеркнула Васильева.

«По итогам подготовки предполагается введение демонстрационных экзаменов. В списке топ-50 есть 13 новых специальностей, по которым раньше подготовка никогда не велась», — констатировала Васильева и привела для примера профессию оператора беспилотных летательных аппаратов.

Для повышения престижа рабочих профессий глава Минобрнауки предложила проводить региональные и национальные чемпионаты профессионального мастерства для молодых людей.