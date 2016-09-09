Грозный, 9 сентября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Духовенство Чечни окажет всемерное содействие избирательной комиссии в проведении выборов. Во время пятничной молитвы имамы мечетей будут напоминать прихожанам о выполнении гражданского долга. Все прихожане выйти на выборы и проголосовать.

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Об этом на встрече с председателем республиканского избиркома Умаром Байхановым заявил председатель Духовного управления мусульман Чечни Салах Межиев, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе избирательной комиссии Чечни.

Как отметил председатель избиркома, большая часть населения республики — люди глубоко верующие, а выборность органов власти гармонично вписывается в идеалы государственного устройства в исламе. «Поэтому ваша поддержка, напоминание людям о долге мусульманина-гражданина окажут нам неоценимую помощь в работе по информированию наших избирателей», — подчеркнул Умар Байханов.

По договоренности, достигнутой в ходе встречи, на территориях, прилегающих к мечетям, в преддверии выборов будут проводиться акции по информированию избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября, в единый день голосования, в Чечне пройдут четыре избирательные компании. Избиратели республики будут выбирать главу Чечни, депутатов в Госдуму РФ и парламент ЧР, а также депутатов в органы местного самоуправления.

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