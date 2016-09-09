Киев, 9 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. На Украине определено место проведения международного песенного конкурса «Евровидение-2017» — он пройдет в Киеве, заявил журналистам генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания, оглашая результаты заседания оргкомитета.

Jf Панорама города Киев

По его словам, за Киев отдали свои голоса 19 членов комитета, двое проголосовали за Одессу, один человек воздержался. Также определено место проведения — Международный выставочный центр (МВЦ) на левом берегу Днепра.

Напомним, на право провести «Евровидение» на Украине претендовали пять городов: Одесса, Днепропетровск, Львов, Харьков и Херсон.

Накануне в Европейской вещательной корпорации сообщили, что в 2017 году конкурс эстрадной песни «Евровидение» гарантированно пройдет на Украине. Международный фестиваль примет один из трех городов, ранее заявленных принимающей стороной — в Киеве, Одессе или Днепропетровске.

Между тем прежде в СМИ появилась информация, что Украина, победившая в фестивале в 2016 году, может не успеть завершить подготовку к «Евровидению» в срок. В таком случае организаторы могут передать право на проведение конкурса другой стране, в том числе России, занявшей третье место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая украинская певица Джамала стала победительницей главного европейского песенного конкурса «Евровидение-2016», выступив с песней «1944» о депортации крымских татар. Таким образом следующий музыкальный конкурс теперь должен пройти на Украине.