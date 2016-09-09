Пермь, 9 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Несмотря на предупреждение избиркома о возможных крупных штрафах за срыв выборов, в одном из избирательных округов Перми последовательно сняли свои кандидатуры представители парламентских партий, оставив кандидата «Единой России» в гордом одиночестве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Избирательной комиссии Пермского края, 8 сентября об отказе от дальнейшего участия в выборах в Законодательное собрание в округе № 2 (Дзержинский и Кировский районы Перми) заявили два кандидата: Денис Вольнов, выдвинутый КПРФ и Игорь Орлов — кандидат от ЛДПР. Ранее от участия в кампании отказался кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Печенкин.

Resizia Срыв выборов

Таким образом, во втором округе остался лишь один зарегистрированный кандидат — действующий депутат заксобрания Владимир Данилин, выдвинутый «Единой Россией».

Последним отказавшимся от выборов, оказался Игорь Орлов. Теперь в соответствии с частью 5 статьи 39 закона Пермского края «О выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края» с него будут взысканы все расходы, понесенные при подготовке и проведении выборов. По данным краевого избиркома, расходы на организацию выборов Законодательного собрания Пермского края в одном округе составляют порядка 3,5 млн рублей.

В региональных отделениях партий, кандидаты которых снялись с выборов, ситуацию пока не комментируют.

Более того, в заявлении бюро комитета пермского краевого отделения КПРФ от 8 сентября говорится: «Оказываемое на наших кандидатов давление, остается безрезультативным. Коммунисты, несмотря на угрозы и шантаж, готовы идти до конца».

Напомним, что взыскание средств, потраченных на выборы при снятии кандидатуры предпоследним соискателем депутатского кресла, имели место в 2015 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года экс-кандидат в депутаты земского собрания Краснокамского района Пермского края по округу № 7 Екатерина Лотенкова, выдвинутая партией «Единая Россия» и снявшая свою кандидатуру последней, компенсировала расходы на подготовку сорванного голосования. Тогда сумма выплат составила 116 тыс. рублей.

Напомним, 18 сентября 2016 года, в единый день голосования, пермякам предстоит выбрать депутатов Государственной думы по партийным спискам и четырем одномандатным округам. Кроме этого, будут избираться депутаты Законодательного собрания Пермского края: 30 человек — по одномандатным округам и 30 — по партийным спискам. В 26 муниципальных образованиях, включая города Пермь, Соликамск, Чусовой и Кудымкар, и сельских поселениях тоже будут выбирать местных депутатов. Общее количество избирателей Пермского края по состоянию на 1 января 2016 года составляет 2 млн 78 тыс. 332 человека.