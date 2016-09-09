Пермь, 9 сентября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. В Перми в государственном медицинском учреждении МСЧ №9 на ул. Братьев Игнатовых, 2 открыт очередной беби-бокс. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель проекта «Колыбель надежды» Елена Котова. В министерстве здравоохранения Пермского края эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили.

Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка. 1855

Ранее беби-бокс работал при частном роддоме «Медлайф», но был закрыт в силу различных причин.

Как сообщало ИА REGNUM, попытка открытия нового беби-бокса в государственной клинике была предпринята «Колыбелью надежды» еще в начале 2016 года. На тот момент установка беби-боксов уже была согласована с органами опеки, полицией и со Следственным комитетом. После проверки прокуратура также не нашла нарушений в работе благотворительного фонда «Колыбель надежды», курирующего проект «Окна жизни».

Напомним, беби-бокс представляет собой окно, в котором мать может оставить ребенка, давая ему шанс жить. Как только ребенок попадает в бокс, его дверца автоматически блокируется, а сигнал поступает на пульт медсестры. В Прикамье работают три таких «окна жизни» — в Перми, Добрянке и Березниках. Первого ребенка подкинули в пермский беби-бокс в июле 2012 года. За пять лет в крае спасены жизни пятерых младенцев.

По данным Елены Котовой, в России действует 20 беби-боксов. За пять лет там был оставлен 51 младенец. Причем восемь женщин позже вернули своих детей, пройдя процедуры генетической экспертизы по подтверждению родства.

Сейчас беби-боксы установлены в Пермском, Краснодарском и Красноярском краях, Ростовской, Тюменской, Курской, Псковской, Свердловской областях, в Якутии и Санкт-Петербурге. Тем не менее сам факт их существования вызывает бурные споры в обществе. Однозначно «за» высказались в Общественной палате России и Следственном комитете РФ. Категорически против выступали экс-уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов и член Совета Федерации Елена Мизулина.