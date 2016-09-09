Пермь, 9 сентября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. В Перми введены дополнительные противоэпидемические мероприятия в связи с сезонным подъемом заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Норман Роквелл. Перед уколом. 1958

Главный санитарный врач края издал предписание, по которому для детей до 14 лет введен временный запрет на купание в бассейнах.

С 8 сентября 2016 в детских садах введен так называемый утренний фильтр, усилен режим дезинфекции. В организованные детские коллективы не должны приниматься кашляющие дети и ребята с сыпью на ладонях, ступнях и в ротовой области.

Подобные действия санитарных врачей объясняются тем, что в Перми сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация по заболеваемости энтеровирусной инфекцией. За восемь месяцев 2016 года на территории города зарегистрировано 195 случаев энтеровирусной инфекции (ЭВИ), показатель заболеваемости составил 18,3 случаев на 100 тысяч населения, что в 5,4 раза выше аналогичного уровня прошлого года. Группа риска — дети, среди которого зарегистрировано более 90% всех подобных случаев.

В течение года зарегистрировано три очага болезни в организованных детских коллективах Перми, при обследовании которых установлена связь заболеваний с купанием в открытых водоемах и бассейнах (58,8 и 12,9% соответственно), а также употреблением некипяченой воды (8,2%).

Об одном таком случае ИА REGNUM сообщало в августе 2016 года. Из-за заболевания ЭВИ четырех детей в Перми на 90 суток закрыли частный детский сад.

Напомним, что энтеровирусная инфекция — это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Болезни подвержены не только дети, но и взрослые. При правильном лечении выздоровление наступает через 5−10 дней. Однако заболевание особо опасно для детей, поскольку может спровоцировать нарушения в работе сердечно-сосудистой и нервной систем, вызвать болезни легких и печени.