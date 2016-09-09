Киев, 9 сентября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Импорт газа из Польши на Украину приостановлен: на участке газопровода в Львовской области произошла разгерметизация, сообщил пресс-секретарь компании-оператора магистральных газопроводов «Укртрансгаз» Максим Белявский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

По его словам, работы по устранению разгерметизации на газопроводе продолжаются. О сроках возобновления поставок не сообщается. Ожидается, что он станет известен в течение 9 сентября.

Напомним, Киев в конце 2015 года отказался от поставок газа из России и перешел на газоснабжение из стран ЕС, в частности из Польши. Мощность реверсного газопровода из Польши составляет 4,3 млн куб. м в сутки.

Польша поставляет также газ для промышленных потребителей — польская PGNiG начала поставки в августе 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе рабочей поездки в Винницу заявил, что за годы независимости Украина сократила добычу собственного природного газа и таким образом попала в зависимость от российского «Газпрома».

«А вот при замещении газа и при собственной добыче мы станем экспортерами, — заявил украинский премьер-министр. — Мы можем экспортировать энергоносители, получая в национальную экономику валюту».