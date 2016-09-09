Калуга, 9 сентября, 2016, 13:39 — ИА Регнум.



dk40.ru В Калужской области активизировалось жилищное строительство.

Порядка 358,4 тыс. кв. метров жилья, что составляет 45% от утвержденного плана, было введено за 7 месяцев этого года в Калужской области. Данный объем составляет 99% к уровню 2015 года, сообщает 9 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным ведомства, в строительстве жилья в регионе лидирует Мещовский район, где выполнение годового плана превысило 97%, а среди отстающих: Спас-Деменский и Куйбышевский районы. Причиной отставания местные руководители называют проблемы с кредитованием строителей и снижение спроса на жилье. К концу года в области планируется ввести в эксплуатацию 800 тысяч квадратных метров жилья.

Между тем, на территории области с начала 2016 года было предоставлено более 3,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму почти 5,5 млрд. рублей. У калужан также популярна программа «Жилье для российской семьи»: строительство жилья эконом класса. За счет мер государственной поддержки формируется эффективный рынок жилья и в том числе арендного жилья. За пять лет в области было построено 57 тыс. кв. метров такого вида жилья. Строителям, реализующим данные проекты, власти региона возмещают затраты по оплате части процентной ставки взятого кредита. Так, за счет средств областного бюджета в виде субсидий уже было перечислено около 15 млн. рублей.

Кстати, по итогам прошлого года Калужская область заняла четвертое место по объёму строительства жилых домов на одного человека среди регионов Центрального федерального округа.