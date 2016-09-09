Москва, 9 сентября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Росздравнадзор выдал Физико-энергетическому институту им. А.И. Лейпунского» (входит в научный дивизион Росатома) регистрационное удостоверение на производство полностью отечественных микроисточников с изотопом йод-125 (I-125) для проведения операций по брахитерапии для лечения онкологических заболеваний, сообщили в Росатоме.

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«Росатом сделал очередной шаг в развитии ядерной медицины, доведя новый препарат до массового производства. Это реальная помощь людям с онкологическими заболеваниями, и мы будем развивать это направление», — сказал директор Блока по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Першуков.

«Это чистое импортозамещение. Теперь мы имеем право поставлять нашу продукцию в онкодиспансеры, частные и государственные клиники и т.п. по цене в несколько раз дешевле, чем импортные аналоги. Предстоит большая работа для роста производства «, — отметил генеральный директор ГНЦ РФ — ФЭИ Андрей Говердовский.

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Как сообщало ИА REGNUM, первая в России операция по брахитерапии с использованием полностью российских микроисточников с йодом-125 прошла в октябре 2015 года в Медицинском радиологическом научном центре имени Цыба в Обнинске.