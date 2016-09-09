Москва, 9 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Российский специалист Олег Меньшиков назначен на должность главного тренера сборной России по боксу. Об этом сообщает The Moscow Post со ссылкой на Федерацию бокса РФ.

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«Большинство собравшихся членов исполнительного комитета Федерации высказались за то, чтобы сменить главного тренера сборной команды России, — говорится в сообщении. — На этот пост был избран Олег Меньшиков, ранее возглавлявший юниорскую сборную страны по боксу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отстраненный от должности главного тренера российской сборной по боксу Александр Лебзяк назвал решение исполкома Федерации незаконным.

«Никого не поставили в известность, — сказал Лебзяк. — Мы все находимся в Москве, с нами никто не созванивался».

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