Челябинск, 9 сентября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Низкими тарифы водоканализационной системы в России посчитала сенатор от Челябинской области Ирина Гехт на круглом столе по теме: «Проблемы использования и обеспечения сохранности водных ресурсов Челябинской области», прошедшем 8 сентября в Общественной палате Челябинской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

На прошедшем круглом столе, организованном и подготовленным директором челябинского филиала РАНХиГС Сергеем Зыряновым и руководителем научно-образовательного центра «Развитие региональных социально-экономических систем» ЧелГУ, заместителем председателя Общественной палаты Челябинской области Сергеем Гордеевым, обсуждалась проблемы экологии водных ресурсов Челябинской области, качества питьевой воды и положения предприятий обеспечивающих водоснабжение и водоотведение в Челябинске и области.

Было отмечено уменьшение доступности качественных источников питьевой воды в Челябинской области, а также существенное снижение качества питьевой воды, которая все же пока находится в рамках нормативных параметров.

Из выступающих проблему более развернуто обозначила сенатор от Челябинской области Ирина Гехт, которая предложила обратить внимание на проблему недофинансирования водоканализационной системы.

Решать проблему сенатор предложила путем пересмотра нормативов загрязняющих веществ в сточных водах и введения категорирования источников питьевой воды, а также введением однозначного разграничения ответственности по сбросам сточных вод в окружающую природную среду. При этом сенатор отметила, что доля загрязнения сточных вод промышленных предприятий составляет около 40%, что ложится нагрузкой на очистку воды для потребления жителями предприятиями ЖКХ. Однако финансирование этих предприятий остается на низком уровне, едва покрывая текущие расходы, что не позволяет вкладываться в модернизацию инфраструктуры.

Модернизации оборудования водоканализационной системы, по мнению сенатора мешает существующая тарифная политика, которая не позволяет предприятиям обеспечивающих водоснабжение и водоотведение инвестировать в сектор.

«Следует сказать, что тарифы предприятий сегодня сегодня в 3 раза ниже чем, например в Будапеште и в 10 раз ниже чем в Лондоне. Более того доля инвестиционной составляющей в тарифах в развитых странах 50% — 70%, у нас это 4%» — заявила сенатор.

Следует отметить, что доклад сенатора во многом совпадает с тезисами Сергея Гордеева, который накануне, 5 сентября опубликовал статью «Чистая вода в Шершнях возможна лишь в результате комплексного развития территорий». В статье были тезисы, которые сенатор Ирина Гехт, 8 сентября, также озвучила на круглом столе. «Налицо — недоработка нашей институционально-правовой системы. При относительно чистой воде это малозаметно. Но если вода объективно становится грязнее, а денег на ее очистку не хватает — качество того, что мы получаем из крана, естественно, снижается. Соответственно, по мере все большего загрязнения источника водоснабжения мы будем получать все менее качественную воду. Потому что, напомню, резко увеличивать сборы с населения на очистку воды законодательно запрещено, и это выражено в ограничении роста тарифов», — пишет Сергей Гордеев.

Таким образом, эксперт и сенатор констатируют о том, что тарифы на водоснабжение для населения у нас ограничиваются законодательно, а текущего тарифа недостаточно, чтобы обеспечивать в будущем питьевую приемлемого качества.

Отметим, тарифы на водоснабжение и водоотведение устанавливает тарифный орган. В Челябинской области таковым являлся Государственный комитет «Единый тарифный орган», который с 1 января 2015 года преобразован в Министерство тарифного регулирования и является структурным подразделением правительства Челябинской области.

Это министерство устанавливает тарифы для предприятий, осуществляющих водоканализационные услуги населению, на основании Постановления правительства РФ №406 от 13 мая 2013 года. Водоснабжающая организация обращается в министерство тарифного регулирования, предоставляет пакет документов, предоставляет информацию о наличии инфраструктуры, обеспечивающей осуществление услуги, и на основании этого ей устанавливаются тарифы, по которым она собирает деньги с населения.

При установлении тарифов орган руководствуется Распоряжением правительства РФ №2182 от 28 октября 2015 года, согласно которому в первом полугодии тарифы не могут быть выше тарифа за декабрь предыдущего года, а во втором полугодии, с 1 июля, тарифы устанавливаются согласно индексу, определяемого правительством РФ, который не может быть выше годовой инфляции, определяемой Миэкономразвития РФ. Индексы на услуги устанавливаются согласно постановления правительства РФ №400 от 30 апреля 2014 года.