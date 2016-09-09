Барнаул, 9 сентября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Сезонное снижение цен на овощи и фрукты повлияло на то, что в августе цены на продовольственные товары в Алтайском крае, по сравнению с июлем, снизились на 0,2%. По отношению к аналогичному периоду предыдущего года, рост цен на продовольственные товары в регионе замедлился более чем в четыре раза. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает Алтайкрайстат.

Светлана Шаповалова Снижение цен на плодово-овощную продукцию спровоцировало дефляцию на Алтае. Урожай яблок

Вместе с тем, по данным статистиков, с начала года индекс потребительских цен продукты питания составил 101,9%, что ниже среднероссийского значения на 0,7 процентных пункта. По мнению чиновников из Главного экономического управления региона, наблюдаемая продовольственная дефляция обусловлена сезонным падением цен на плодовоовощную продукцию (-11,7%).

В частности, стоимость картофеля снизилась на 42,4%, помидоры подешевели на 42,3%, белокочанная капуста — на 28,1%. Цена огурцов стала ниже на 26,9%, моркови — на 23,7%, свеклы — на 19,1%, яблок — на 10,3%. Среди других социально значимых продовольственных товаров снижение цен зафиксировано на яйца (-2,2%), рис шлифованный (-1,7%), творог (-0,1%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб и пшеничную муку (-0,2%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация наблюдалась на Алтае и в апреле 2016 года. За первый квартал продовольственные цены в регионе снизились на 0,3%, в то время, как в России они увеличились на 0,4%.