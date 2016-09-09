Казань, 9 сентября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам подключить все силы и средства для расследования преступления, связанного с погромом на Ново-Татарском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба главы региона 9 сентября.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1870-е

Минниханов заявил, что у вандалов, совершивших этот хулиганский акт, нет ни веры, ни национальности, ни совести.

Рустам Минниханов дал поручение расследовать преступление в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ново-Татарском кладбище, которое ведет свою историю с XVIII века, вандалы разрушили более 100 надгробий. Версии погрома обсуждаются разные: то ли кто-то пытается разжечь межнациональную рознь, то ли нажиться на восстановлении памятников.