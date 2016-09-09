Алжир, 9 сентября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа заявил о возможности достижения соглашения по заморозке объемов добычи нефти. По мнению дипломата, «заморозку» могут закрепить сразу двумя соглашениями. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает «Говорит Москва».

skeeze Добыча нефти

Первое соглашение, которое может закрепить договоренности по сохранению объемов добычи, касается государств-членов ОПЕК. Второе должно быть подписано между организациями и странами, которые не входят в картель. Бутерфа не исключил, что на встрече в Алжире на достижение этих договоренностей «будет шанс».

Напомним, что с 26 по 28 сентября в Алжире будет проходить XV международный энергетический форум, в кулуарах которого планируется провести неофициальную встречу представителей нефтедобывающих стран. Уже не раз сообщалось, что на переговорах, скорее всего, стороны поднимут проблему стабилизации рынка нефти, в частности при помощи соглашения о заморозке добычи объемов нефти на определенном уровне.

Это уже не первая подобная встреча. Так, в апреле текущего года члены ОПЕК и страны не ОПЕК собирались в Дохе, чтобы обсудить и подписать соглашение о заморозке. Этому событию предшествовали многочисленные разговоры о том, какими будут договоренности. Иран заранее заявлял, что, так как с него только сняли санкции, то он будет наращивать производство, восстанавливать утраченную долю и не станет подписывать соглашение. И хотя об этом Тегеран заявлял заранее, и эта позиция не была ни для кого секретом, но все же Саудовская Аравия, которая первоначально согласилась участвовать в мероприятии, в последний момент отказалась. Сделка была сорвана. Хотя нельзя отрицать того, что медиа эффект, который образовался благодаря обсуждению предстоящей встречи, сыграл свою роль и подтолкнул цены на нефть вверх. По ряду мнения аналитиков, сейчас нефтедобывающие страны хотят добиться того же эффекта, и, не подписывая самого соглашения, попытаться стабилизировать рынок.

Сейчас же Иран заявляет, что готов поддержать любые решения ОПЕК, направленные на стабилизацию рынка нефти. Иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане сказал об этом сначала в конце августа. Правда, указал на то, что ИРИ в любом случае и дальше собирается увеличить производство и восстанавливать долю рынка. Зангане вновь заявил о готовности Ирана поддержать Организацию стран-экспортеров нефти в ее стремлении нормализовать ситуацию на рынке уже в сентябре. Однако о том подпишет ли Тегеран в случае необходимости соглашение о заморозке, Зангане ничего не сказал.

Сегодня, 9 сентября, ИА REGNUM писало, что Иран прекратил наращивать объемы добычи нефти в последние три месяца, что может говорить о том, что Иран не в состоянии реализовать свои планы по достижению досанкционного уровня производства в ближайшее время. Так, в июне в ИРИ было произведено 3,64 млн баррелей нефти в сутки, в августе этот показатель составил 3,63 млн баррелей в сутки.