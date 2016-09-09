Ярославль, 9 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Осужденный на 12,5 лет за вымогательство и получение взятки временно отстраненный мэр Ярославля Евгений Урлашов будет голосовать за «Справедливую Россию». Об этом сообщил в социальных сетях его адвокат Сергей Голубенков, опубликовавший обращение Урлашова к ярославцам.

ИА REGNUM Евгений Урлашов во время приговора суда

В обращении Евгений Урлашов говорит о выборе, который сделал он и его также осужденный советник Алексей Лопатин.

«Изучив материалы о кандидатах и учитывая своевременные реалии времени, осознавая псевдооппозиционность и симуляцию политической борьбы, только в период выборов большинства партий, мы приняли решение подержать партию «Справедливая Россия». Сегодня — это наш выбор», — пишет Евгений Урлашов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в самой «Справедливой России», Евгений Урлашов также подписал бумагу, позволяющую использовать его прямую речь и изображение в агитационных материалах.

«Поддержка Евгения Урлашова ценна для регионального отделения партии. Надеемся она принесет нам дополнительных сторонников», — считает секретарь бюро Ярославского регионального отделения «Справедливой России» Михаил Малеев.

Это уже не первый опыт взаимодействия Урлашова и «Справедливой России». Во время второго тура выборов мэра Ярославля «Справедливая Россия» поддержала кандидатуру Евгения Урлашова (также тогда его поддержали КПРФ и Яблоко), после избрания его мэром одним из его заместителей стал член партии Олег Виноградов. Уже после ареста, в период выборов депутатов Ярославской областной думы, Евгений Урлашов призвал ярославцев голосовать за список «справедливороссов».

Впрочем, принесет ли поддержка осужденного по коррупционной статье Урлашова дополнительные голоса «Справедливой России» в регионе, сказать трудно. Кроме того, как сообщало ранее ИА REGNUM, Евгений Урлашов уже призвал избирателей 194 округа голосовать за кандидата «ПАРНАСа», депутата муниципалитета Ярославля Ярослава Юдина. От «Справедливой России» в данном округе баллотируется другой соратник осужденного мэра депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

Учитывая почти диаметрально противоположные политические установки «ПАРНАСа» и «Справедливой России» (одна партия выступает категорически против Владимира Путина, а другая его поддерживает), причудливая смесь политических пристрастий может вызвать у избирателя некоторое замешательство.