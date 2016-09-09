Москва, 9 сентября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В Москве объявленная с 1 июля 2016 года голодовка жилищных очередников продолжается. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель общественной организации «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова, место проведения протестных акций перенесено с Банного переулка на Тверскую улицу: возле здания правительства столицы организован одиночный пикет.

kartinki569.ru Нескончаемая очередь

«С 11 часов утра 8 сентября напротив мэрии с плакатом встала многодетная мать-очередница на жилье Лариса Дроздова. Она одна с одиночным пикетом простояла там сутки, находясь на сухой голодовке. Утром 9 сентября произошло задержание. Ее увезли в Тверское отделение полиции, продержали там три часа, составили протокол и отпустили. Она вернулась к мэрии, голодовка продолжается. Сдаваться она не собирается», — сообщила Мартьянова.

Председатель организации «Очередники Москвы» уточнила, что сотрудники полиции выписали протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) за то, что она якобы нецензурно ругалась.

На официальном сайте ОВД-Инфо также сообщается, что Дроздова была задержана возле здания мэрии в Москве, уточнив, что полицейские забирали ее в отделение дважды: сначала вечером 8 сентября, потом утром 9 сентября.

Напомним, участники движения «Очередники Москвы» неоднократно проводили акции у здания партии «Единой России» в Банном переулке. Голодающих очередников и депутатов несколько раз увозили в Мещанское отделение полиции. Дело дошло до суда, однако первые судебные слушания переносили из-за фальсификации данных.

30 августа Мещанскй районный суд вынес несколько решений по заведенным на очередников административным делам. Четырех очередников признали виновными по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и выписали по три штрафа по десять тысяч рублей. Среди осужденных — Лариса Дроздова.

Как заявили ранее корреспонденту ИА REGNUM активисты движения «Очередники Москвы», 20 сентября 2016 года назначены судебные слушания по делу задержания еще девяти очередников.