Санкт-Петербург, 9 сентября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Анатолия Тишина, который облил краской мемориальную доску финскому маршалу Карлу Маннергейму в центре Петербурга, отпустили из полиции еще ночью. Ему грозит административный штраф. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 9 сентября, сообщили в партии.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Анатолий Тишин

Мужчину продержали в 78 отделе полиции около трех часов, правоохранители составили протокол об административном правонарушении. Анатолию Тишину вменяют статью 7.17 КоАП РФ (повреждение чужого имущества), что предполагает штраф от 300 до 500 рублей.

Напомним, Тишин появился на Захарьевской улице, 22, где установлена доска, 8 сентября около 20:00 по окончании митинга, который проводили противники доски Маннергейму у Финляндского вокзала. Прежде чем его успели задержать охранники, Тишин метнул в доску два пакета с красной краской.

При этом шестеро сотрудников полиции весь день дежурили на Захарьевской улице. «Можете передать, что мы стояли не зря. Маннергейм окрашен», — заявил один из них коллегам по телефону сразу после инцидента.

Мемориальная доска Маннергейму становится объектом физического протеста недовольных уже в третий раз. «Я выразил свое отношение к этому позору», — заявил накануне Анатолий Тишин, когда его уже скрутили охранники.

Весь день в четверг у доски проходили одиночные и массовые пикеты противников ее появления, к ней также возложили букет гвоздик в траурной ленте со словами: «Гитлеровскому союзнику Маннергейму с глубокими чувствами от ленинградцев».

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Памятная доска Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания на Захарьевской улице 16 июня. Здесь до 1917 года квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм в дореволюционной России. На церемонии открытия присутствовали на тот момент глава администрации президента РФ Сергей Иванов, бывший председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров и министр культуры Владимир Мединский. По неофициальным данным, инициатором появления доски стало Российское военно-историческое общество, которое возглавляет глава Минкультуры. Накануне в ходе митинга у Финляндского вокзала собравшиеся призывали отправить его в отставку.

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Городские власти утверждают, что не имеют никакого отношения к установке доски, так как для этого было выбрано здание федерального подчинения — курируемый Министерством обороны Военный инженерно-технический университет. Тем не менее, по закону Совет по мемориальным доскам при правительстве Петербурга все же должен был согласовать появление мемориала, чего сделано не было. Прокуратура также признала, что на установку доски нет законных оснований.

14 сентября Смольнинский районный суд рассмотрит иск петербуржца к правительству города, гражданин требует признать действия или бездействие властей незаконными и демонтировать мемориальную доску.

Добавим, что, по данным партии «Другая Россия», в 1999 году Тишин с группой «лимоновцев» участвовал в акции по захвату башни Клуба моряков в Севастополе под лозунгом «Севастополь — русский город», после чего около полугода вместе с товарищами находился в украинской тюрьме.